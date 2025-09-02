Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu, balıkçı kurtardı

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balıkçı kurtardı.

Erbaa ilçesinde yaşayan Yavuz Akın (52), dün oğluyla birlikte Kelkit Çayı'nda oltayla balık tutarken, suya giren ismi öğrenilemeyen çocuğun çırpındığını fark etti. Akın, suya girip çocuğu çıkardı. O anlar çevreden bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Akın'ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı. Küçük çocuk, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.