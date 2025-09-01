Rastgele ateş can aldı! Manisa’da korkunç olay

Manisa’nın Gördes ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu balkonda oturan bir vatandaş saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Gördes'in Karayakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşayan U.Ü. (40), gece saatlerinde eline aldığı av tüfeğiyle mahallede havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada evinin balkonunda bulunan Serkan Mergen (48), tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Omzundan ağır yaralanan Mergen, Gölmarmara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan U.Ü., jandarma ekiplerince ormanlık alanda suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

