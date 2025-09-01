Avrupa Otoyolu Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişeler kaldırılıyor
Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu'ndaki gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor.
Ücret toplama gişelerinin büyük kısmının yıkımı neredeyse tamamlandı.
Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak sürücüler, D-100 güzergahından alternatif yolları kullanabiliyor.
Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Sürücüler, Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.