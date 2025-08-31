Olta faciası! Elektrik tellerine takıldı korkunç şekilde can verdi

Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken tutmak isteyen bir kişinin oltası elektrik tellerine takıldı. Şahıs oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 19:27

Paylaş



ABONE OL

Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan kişi akıma kapılarak öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Türüt (44) Mısırlı köyünde balık tutmak için dere kenarına indi. Türüt, oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türüt'ün cenazesi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN