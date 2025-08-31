Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 22:23

Hanımınçiftliği Mahallesi'nde S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, A.B, M.Y.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

