2 tavşan aşkları için yumruk yumruğa kavga etti! Bayburt'ta ağızları açık bırakan anlar
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı, yol ortasında boks maçını aratmayan bir kavgaya tutuştu. Uzun bacakları ve hızlı hareketleriyle dikkat çeken tavşanlar, arka ayakları üzerinde birbirlerine darbeler vurdu. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uzmanlara göre bu tür mücadeleler genellikle bölge ve eş hakkı yüzünden yaşanıyor.
ADETA BOKS MAÇINA ÇIKTILAR
Uzun bacakları, iri gövdeleri, uzun kulakları ve hızlı koşabilme yetenekleriyle bilinen yaban tavşanları, Aydıntepe kırsalında karşı karşıya geldi. Arka ayaklarının üzerine kalkarak birbirlerine darbeler vuran tavşanların mücadelesi, adeta bir boks maçını andırırken, o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
BÖLGE VE EŞ MÜCADELESİ
Görüntülerde, tavşanlardan birinin aldığı darbeler sonrası kaçtığı, diğerinin ise peşinden kovaladığı görülüyor. Uzmanlar, bu tür kavgaların genellikle bölge ve eş mücadelesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.