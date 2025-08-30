Giresun'da sosyal tesislerde yangın; restoran ile kafe yandı

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan sosyal tesislerde çıkan yangında, restoran ve kafe kullanılmaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 16:30

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuzalan Tabiat Parkı'nda, özel bir firma tarafından işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülürken, restoran ve kafe kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.