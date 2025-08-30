Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü 16 yaralı
Diyarbakır-Eğil kara yolunda minibüsün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana geldi.
İlçeye gezi amacıyla Adıyaman'dan gelenleri taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.