CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan zabıtalara sopayla dayak iddiası

Denizli'nin Kale ilçesinde görev tanımlarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia eden iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı. Parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Başkan Erkan Hayla tarafından sopayla darbedildi.



İddiaya göre, Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T.'nin talimatı üzerine tüm zabıta görevlileri 27 Ağustos Çarşamba günü sabah belediyede toplandı. Müdür F.T., Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın zabıtaların Kale Orta Okulu bahçesine kilit parke döşemesi talimatı verdiğini ve tüm zabıtaların okula gitmesi gerektiğini söyledi. Görevlendirildikleri okula giden Kale Belediyesinde 2014 yılından bu yana tekniker kadrosunda görevli olan ancak zabıta olarak çalıştırılan H.S.K. (34), "bel fıtığı ve menisküs ameliyatı", 2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak çalıştırılan C.E.Ç. (42) ise "burun ameliyatı ve kas yırtığı" şikayetleriyle taş döşemeyerek, güvenlik kameralarının da gördüğü bölgede mesai bitimine kadar bekledi.



Perşembe sabahı asfalt çalışmalarının yapıldığı bölgede trafik akışını düzenlemeleri için görevlendirilen H.S.K. ve C.E.Ç., öğle arasında evlerine gittiklerinde telefonla aranarak, yine parke taşı döşemeleri için okula gitmeleri istendi. Çarşıda buluşan iki zabıta, birlikte okula giderek, önceki gün yaptıkları gibi beklemeye başladı.