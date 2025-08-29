CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan zabıtalara sopayla dayak iddiası
Denizli Kale ilçesinde iddiaya göre iki zabıta memuru, görev tanımlamalarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi işlerde çalıştırıldıklarını iddia etti. İddiaya göre parke taşı döşeme işini sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından sopayla dövüldü.
Denizli'nin Kale ilçesinde görev tanımlarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia eden iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı. Parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Başkan Erkan Hayla tarafından sopayla darbedildi.
İddiaya göre, Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T.'nin talimatı üzerine tüm zabıta görevlileri 27 Ağustos Çarşamba günü sabah belediyede toplandı. Müdür F.T., Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın zabıtaların Kale Orta Okulu bahçesine kilit parke döşemesi talimatı verdiğini ve tüm zabıtaların okula gitmesi gerektiğini söyledi. Görevlendirildikleri okula giden Kale Belediyesinde 2014 yılından bu yana tekniker kadrosunda görevli olan ancak zabıta olarak çalıştırılan H.S.K. (34), "bel fıtığı ve menisküs ameliyatı", 2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak çalıştırılan C.E.Ç. (42) ise "burun ameliyatı ve kas yırtığı" şikayetleriyle taş döşemeyerek, güvenlik kameralarının da gördüğü bölgede mesai bitimine kadar bekledi.
Perşembe sabahı asfalt çalışmalarının yapıldığı bölgede trafik akışını düzenlemeleri için görevlendirilen H.S.K. ve C.E.Ç., öğle arasında evlerine gittiklerinde telefonla aranarak, yine parke taşı döşemeleri için okula gitmeleri istendi. Çarşıda buluşan iki zabıta, birlikte okula giderek, önceki gün yaptıkları gibi beklemeye başladı.
Yaklaşık 15 dakika sonra elindeki sopayla okulun bahçesine giren Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, öfkeyle koşarak, C.E.Ç.'nin sırtına vurdu. Aynı zabıtaya ikinci kez vuran Başkan Erhan Hayla'nın elindeki sopa kırıldı. Başkanın arkadaşına vurmasını engellemek için araya giren H.S.K. ise parmağından darbe aldı. Başkan Erkan Hayla tarafından okulun bahçesinden uzaklaştırılan zabıtalar, Kale Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek ifade veren iki zabıta, Başkan Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu.
"ZORLA YAPTIRILAN AĞIR İŞLER YÜZÜNDEN SAĞLIĞIM BOZULDU"
8 aydır Başkan Erkan Hayla tarafından mobbinge maruz bırakıldıklarını iddia eden H.S.K.'nin ifadesinde, "Rahatsızlıklarımız ve görev tanımımızda olmadığı için parke taşı döşemedik. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, Başkan Erkan Hayla elindeki sopa ve hakaretler ederek üzerimize doğru geldi. C.E.Ç.'nin sırtına 2 kere sertçe vurdu. İkinci vuruşunda sopa kırıldı, eğer sopa kırılmasa ve arkadaşım eğilmese daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla ona karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" dediği öğrenildi.