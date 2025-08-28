Kırıkkale’de kaçak alkol operasyonu: 60 litre etil alkol ele geçirildi
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmada Y.D. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Aramada 60 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheliye karşı adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, "Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.