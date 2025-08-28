İstanbul Boğazı’nda büyük sır! Rus yüzücü Nikolai Andreevich boğuldu mu karaya mı çıktı?
24 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un denizde kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları ve soruşturma sürüyor. Savcılık, Sahil Güvenlik ve Emniyet’e özel ekip kurulması talimatı verdi.
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla Beykoz Kanlıca-Beşiktaş Kuruçeşme arasında gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rusya uyruklu yüzme hocası Nikolai Andreevich Svechnikov'un bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak özel ekip kurularak olayın derinlemesine araştırılması konusunda talimatı verildi.
Güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi, yakınlarının ve yarışmaya katılanların tespit edilmesi, otel ve hastane kayıtlarına bakılması istendi. Soruşturmada, 3 tanığın ifadesi de alındı. Yarışma için İstanbul'a geldiklerini anlatan yüzme eğitmeni Aleksi Kazak, "Saat 10:08'de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı. Yarış günü alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu." dedi.