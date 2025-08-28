İstanbul Boğazı’nda büyük sır! Rus yüzücü Nikolai Andreevich boğuldu mu karaya mı çıktı?

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt, "Boğaz yarışında bazen akıntı çok olurken bazen rüzgar çok olur. Yani denizde dalga olur. Denizin dalgalı olması daha tehlikelidir. Bebek Koyu'na doğru yaklaştığınız zaman akıntı terse döndüğü için oraya girdiğinizde kalırsınız. Oradan çıkmak oldukça zordur. Bu şartlarda yüzmek zorlaşır. Bu spor dünyanın en önemli spor dalları arasında yer alıyor. Zaten yarışın enteresan olmasının sebebi de bu. Olay sadece Asya'dan Avrupa'ya geçmek değil. Doğru akıntıyı bulan şampiyon oluyor. Sonuçta bu bir havuz yarışı değil. Akıntılarla da boğuşarak, onları da bilerek buna göre yüzmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rus yüzücü Nikolai Andreevich’i arama çalışmaları sürüyor

"YANLIŞ YERE GİTME İHTİMALİNİ ZAYIF GÖRÜYORUM"



Denizde Arama Kurtarma-DAKSAR Başkanı mekli deniz albay Turgay Aytaç, "Yarışın güvenliğini sağlamak için yüzücülerin sağında ve solunda 60 bot vardı. Bunların dışında Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin katılımıyla toplamda 100 tekne yarışta görev aldı. Ayrıca belirli noktalarda hakem botları var. Geçmiş yıllara göre 100 bot çok fazla. Elektronik çip ve şamandıra konularına gelirsek, elektronik bileklik gibi bir teknoloji var mı yok mu bilmiyorum. Şamandıra ise yüzme yarışının ruhuna aykırı. Yüzücü, şamandırayı tutup dinlenebilir. Ancak bu yarışmamış gibi olur. Makbul bir durum değil. Kuzeyden güneye doğru yüzücülere yardımcı olacak bir akıntı söz konusu. Ancak bu yıl fazla değildi. Akıntı fazla olursa orta hattan finişe doğru gittiklerinde kişileri Anadolu Yakasına doğru atıyor. Ve köprüye doğru gitmelerine reden oluyor. Bu sene akıntı az olduğu için geriye dönüş yapabildiler. Akıntının çok fazla etkisi yoktu bu sene. Yarışma öncesi TMOK tarafından yüzücülere tekne ile yarış rotasında tanıtım yapılır. Akıntıların nerede olduğu belirtilir. Özellikle FSM Köprüsü'nün gölgesi denize düşüyor. O gölgeye geldiklerde bir şaşkınlık yaşıyorlar. Aydınlık durumdan karanlığa düşüyorlar. Kaybolan kişi yüzme eğitmeni. Dolayısıyla yüzme eğitmeninin ancak sağlık nedeniyle kalp krizi gibi bir nedenden boğulma vakası olmuş olabilir. Yanlış yere gitme ihtimalini zayıf görüyorum." dedi.