Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Boğazı'nda kayboldu! Her yerde aranıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılık, yarış sırasında kaydedilen tüm görüntüler ile güvenlik kamerası kayıtlarının toplanarak teslim edilmesini talep etti.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama yapılıyor.

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

