Eniştesi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:04

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, çıkan tartışmada eniştesi Kasım A. (44) tarafından bıçaklanan Ahmet Şimşek (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çöltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederinin evine giden Kasım A., ile kayınbiraderi Ahmet Şimşek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kasım A., mutfaktan aldığı bıçakla kayınbiraderi Ahmet Şimşek'i yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kasım A. kaçarken, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kasım A., bir süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

