Yaşam

Çanakkale'de korkutan yangın! Alevlerle canhıraş müdahele sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyünde orman dışı alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Çanakkale'de korkutan yangın! Alevlerle canhıraş müdahele sürüyor

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN