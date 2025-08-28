Çanakkale'de korkutan yangın! Alevlerle canhıraş müdahele sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyünde orman dışı alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:42

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

