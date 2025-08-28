Çanakkale'de korkutan yangın! Alevlerle canhıraş müdahele sürüyor
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyünde orman dışı alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.
Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
