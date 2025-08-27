Rus yüzücü Svechnikov gizemi büyüyor! Yarışa katılan isim anlattı: Karaya çıktığını düşünüyorum

"UYARMAMA RAĞMEN ROTASINI DEĞİŞTİRMEDİ"

Şamiloğlu, sporculara takılan çiplerin yetersiz olduğunu, bunların yalnızca yüzücülerin suya giriş anı ile karaya çıktığı anı hesapladığını belirterek, daha gelişmiş çipler kullanılması gerektiğini söyledi.

Önceki yıllardaki yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücüler gördüğünü ve uyardığını kaydeden Şamiloğlu, kendisini duymayan bir kişiyi dokunarak dahi uyardığını aktararak, "Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.

Şamiloğlu, kuvvetli bir yüzücü gibi görünen Svechnikov'un kaybolacağını hiç tahmin etmediğini anlatarak, "Dün basında resmini görünce 'A bu denizde kafasını kaldırıp bana doğru bakan kişi' diye çehresinden tanıdım. Tanıyınca da 112'yi aradım. 112 de Sahil Güvenliğe yönlendirmiş. Sahil Güvenlik gelip beni Kuzguncuk İskelesi'nden aldı, olay mahalline gittik. Yer ve koordinat tespiti yaptık. Gerekli bilgileri onlara resmi raporla verdim." şeklinde konuştu.