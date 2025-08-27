Rus yüzücü Svechnikov gizemi büyüyor! Yarışa katılan isim anlattı: Karaya çıktığını düşünüyorum
24 Ağustos’ta katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama çalışmaları 4. günde sürüyor. Yarışa katılan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u gördüğünü belirterek ve genç yüzücünün yanlış yere yüzdüğünü belirtti. Şamiloğlu açıklamasında ayrıca Svechnikov’u "Bro bro! Wrong way!" (Kardeşim yanlış yoldasın) diyerek uyardığını söylerken "Kasıtlı bir yüzüş yapıyordu, boğulduğunu değil, karaya çıktığını düşünüyorum.” dedi.
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.
"YANLIŞ YÖNE YÜZÜYORDU"
Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.
Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.
"BRO BRO DİYE SESLENDİM AMA..."
Kandilli İskelesi'nde konuşan Şamiloğlu, yarışa binlerce kişinin üç farklı renkte boneyle katıldığını söyledi.
Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." diye konuştu.
"BOĞAZ'DA FAZLA AKINTI YOKTU"
Kendisinin yüzdüğü yön ile Svechnikov'un yüzdüğü yanlış yönü el işaretiyle gösteren Şamiloğlu, şöyle devam etti:
"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu."