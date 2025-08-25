Sessiz mahallede şüpheli ölüm! Üniversite öğrencisi Helin öldü mü? Öldürüldü mü?
İstanbul Beşiktaş’taki evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar, memleketi Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, uzun süre haber alamayınca İstanbul’a gelip acı gerçekle karşılaştı. İlk bulgulara göre genç kızın vücudunda kesici veya delici bir iz bulunmazken, kesin ölüm nedeni için adli tıp raporu bekleniyor. Polis, cinayet ihtimali dahil tüm olasılıkları araştırıyor. A Haber ekipleri, soruşturmadaki son gelişmeleri bölgeden aktardı.
İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, evinde ölü bulundu. İç mimarlık bölümünde eğitim gören genç kızdan uzun süre haber alamayan ailesi, İstanbul'a gelerek çilingir yardımıyla eve girdi. Aile, Helin'in cansız bedeniyle karşılaşınca büyük bir şok yaşadı.
A HABER EKİPLERİ SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk incelemede Helin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze adli tıp kurumuna götürüldü. İlk bulgulara göre vücudunda kesici veya delici bir yara bulunmadı. Ölüm sebebinin netleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor.
"HELİN ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?"
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bölgeden yaptığı canlı yayında şu bilgileri paylaştı:
"Polis aslında bir cinayet şüphesi var mı bunun üzerinde duruyor. Helin öldü mü yoksa öldürüldü mü? Bu sorunun cevabı aranıyor ve soruşturma giderek derinleşiyor."
SESSİZ BİR MAHALLEDE SESSİZ BİR ÖLÜM
Arkadaşları tarafından "sessiz sakin bir kişiliğe sahip" olarak tanımlanan Helin'in, aynı karakterde bir mahallede yaşadığı öğrenildi. Henüz genç yaşta, gelecek yıl mezun olmayı planlayan Uçar'ın ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
AMASYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Helin Uçar'ın cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.