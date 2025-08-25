Sessiz mahallede şüpheli ölüm! Üniversite öğrencisi Helin öldü mü? Öldürüldü mü?

Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:49

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, evinde ölü bulundu. İç mimarlık bölümünde eğitim gören genç kızdan uzun süre haber alamayan ailesi, İstanbul'a gelerek çilingir yardımıyla eve girdi. Aile, Helin'in cansız bedeniyle karşılaşınca büyük bir şok yaşadı.

A HABER EKİPLERİ SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk incelemede Helin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze adli tıp kurumuna götürüldü. İlk bulgulara göre vücudunda kesici veya delici bir yara bulunmadı. Ölüm sebebinin netleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor.

"HELİN ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?"

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bölgeden yaptığı canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"Polis aslında bir cinayet şüphesi var mı bunun üzerinde duruyor. Helin öldü mü yoksa öldürüldü mü? Bu sorunun cevabı aranıyor ve soruşturma giderek derinleşiyor."