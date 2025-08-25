Hatay'da vidanjör ve restorana çarpan kamyonun şoförü yaralandı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:44

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 51 ET 183 plakalı kamyonun şoförü S.K, aracının freni arızalanınca trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarpmamak için ters yöne girdi. Bir süre ters yönde ilerleyen kamyon, park halindeki 31 AGR 456 plakalı vidanjöre ve ardından bir restorana çarparak durabildi.