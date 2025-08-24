Milli parkta orman yangınlarına davetiye çıkartılıyor

Giriş Tarihi: 24.08.2025 08:50

Sabah'ın haberine göre Aydın 'daki milli park , sadece 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile değil, RAMSAR gibi uluslararası sözleşmeler kapsamında da koruma altında. Ancak bazı ziyaretçiler, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken parkı adeta yangınların eşiğine getiriyor. Tehlikeye dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, parka gelen ziyaretçilerin büyük kısmının alanı mesire yeri gibi kullandığına, kurallara uymayan bazı kişilerin ise tüp ve benzeri yanıcı maddelerle hem doğayı hem de binlerce insanın can güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

İHBAR EDİN

Binlerce aracın ve ziyaretçinin giriş yaptığı Milli Park'ta kontrolün güçleştiğini belirten Başkan Sürücü şu uyarılarda bulundu: "Parka gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı, piknik yapmak ve denize girmek için geliyor. Bu önemli doğa alanını bir mesire alanı gibi kullanıyorlar. Yasaklara ve kurallara uyulmuyor. Milli parkın içinde adeta ellerinde bombayla dolaşır gibi büyük bir rahatlıkla tüp gibi yanıcı maddeleri kullanan bu kişiler hem binlerce insanın yaşamını hem de doğa harikası milli parkın geleceğini tehlikeye sokuyor. Milli Park yönetimi yapmış olduğu kontrollerde bu kişiler hakkında gerekli yaptırımları uygulasa da, binlerce insanın arasında böyle kötü niyetli, kendi zevki için herkesi ve milli parkı tehlikeye sokmaktan çekinmeyen duyarsız ve bilinçsiz insanlar çıkabiliyor. Burada bir tüpün alev alması, ya da sıcaktan araç içinde patlaması sonucu çok kötü olaylar meydana gelebilir. Binlerce insanın kontrol edilebilmesi mümkün değildir. Ziyaretçiler, kurallara uymayanları milli park yönetimine ve jandarmaya bildirmeli."