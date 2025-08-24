KADES ile kurtuldu: Polis anında müdahale etti

Aksaray’da bir kadının, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar sonrası polis ekipleri hızlı şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 21:38

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşının evine davet edilen Sedef A. (26), burada Tayfun T. (28) tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin şiddet girişimi karşısında telefonundaki KADES uygulamasından yardım isteyen genç kadının konumu, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaştı.

Kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri, Sedef A. ve evde bulunan arkadaşını güvence altına alırken, Tayfun T. gözaltına alındı. Polis ayrıca olayla bağlantısı olduğu öne sürülen bir başka şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadınların şikâyetçi olması üzerine şüpheli Tayfun T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

