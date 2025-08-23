Malatya'da kışlık bulgur telaşı başladı

Malatya'da her yıl Ağustos ayı ortalarında başlayıp Eylül sonuna kadar devam eden kışlık bulgur kaynatma sezonunun başlamasıyla birlikte ailelerde tatlı bir telaş yaşanıyor.

Buğday hasadının tamamlanmasının ardından başlayan bulgur yapım sürecinde, tarladan kaldırılan buğdaylar büyük kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra geniş alanlara serilerek kurutuluyor. Kuruma işleminin ardından buğdaylar değirmenlere götürülerek üç farklı türde bulgura dönüştürülüyor. Elde edilen bulgur, özellikle kış aylarında bölge halkının temel gıda maddeleri arasında yer alıyor.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde de çalışmalar başladı. Mahallede bir yandan üretim yapılırken diğer yandan dayanışma kültürü de yaşatılıyor. Mahalle sakinleri, bu geleneği sürdürmenin hem kültürel hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu belirtti.



Kışlık bulgur hazırlıklarının başladığını kaydeden mahalle sakinlerinden Ali İmer, "Tarladan kaldırdığımız buğdaylardan hedik elde etmek için çalışmalara başladık. Şu anda buğdayları kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynama işlemlerinin ardından serim işlemlerini yapacağız. Kuruyan ürünleri değirmenlere götürerek üç çeşit bulgur elde edeceğiz. Sezonuna göre salça, bulgur, kurutmalık biber gibi tüm kışlık ihtiyaçlarımızı kendimiz hazırlıyoruz" diye konuştu.

