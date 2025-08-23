Kütahya'da kaçakçılık operasyon, Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçede bir ikamete operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sütun başlığı ele geçirildi.
Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.