ÇAYKUR'da ikinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce ikinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 12:22

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu dönem tarihin en yüksek ikinci sürgün yaş çay alımının gerçekleştirildiği belirtildi.



Makineli tarıma geçişin sebep olduğu yoğun bir hasat dönemi yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Üreticilerimizden gelen yüksek tonajlı alım talepleri teşekkülümüzce göğüslenerek, 23 günlük yoğun alım dönemine sıkıştırılan bir süreçle bu sürgün tamamlanmıştır. Önceki yıllarda ikinci sürgünlerde çok daha uzun sürede yapılan alımlar, bu yıl daha kısa bir süreye sıkıştırılarak tamamlanmıştır. Bu süreçte ÇAYKUR'umuzun makine, insan, malzeme dahil tüm imkanları seferber edilerek etkin bir çalışma yürütülmüştür. Değişen ve gelişen şartlara rağmen ortaya koymuş olduğumuz bu performans, kapasite imkanlarımızı daha önce hiç olmadığı kadar en üst seviyede kullanmamızı sağlamıştır. Fabrikalarımız, durmaksızın geceli gündüzlü bir gayret içerisinde ürünlerinizin bir an önce üretimini tamamlamak için faaliyet yürütmüştür."



ÇAYKUR'un bir kez daha üreticilerin güvencesi ve kara gün dostu olduğu vurgulanan açıklamada, "Her şart ve koşulda üreticilerimiz için varlığımızı sürdürdüğümüzü ortaya koymuş bulunmaktayız. ÇAYKUR var olduğu sürece bu güveni sürdürmeye ve değerli üreticilerimiz de ÇAYKUR'u yanlarında hissetmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.