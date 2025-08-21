Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Çorlu Adliye karşısında yaya geçidinden geçerken arabanın çarptığı 12 yaşındaki elektrikli bisikletteki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 01:05

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN