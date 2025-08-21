Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

İSTİNAF CEZALARI ONADI
Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda; mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.
MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU
Oy çokluğu ile alınan karara mahkeme başkanı, gerekçelerini sıralayarak şerh koydu. Mahkeme başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, CEZALARIN ONANMASINI İSTEDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Tebliğnamede; sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen müebbet hapis cezalarının onanması talep edildi. 'Suç delillerini yok etmek' suçundan ceza alan sanık Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın da hukuka uygun olduğu belirtilerek, bu kararın onanması istendi.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı'nın istinaf talebi ise davaya katılma hakkı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sanık avukatlarının temyiz başvurularında; soruşturmanın eksik yürütüldüğü, delillerin yetersiz olduğu, sanıkların eylemler üzerinde doğrudan hakimiyet kurduklarına dair yeterli kanıt bulunmadığı, kararın gerekçeden yoksun olduğu ve 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesinin ihlal edildiği yönündeki iddiaların yerinde bulunmadığı belirtildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek kesin kararını verecek.
AİLE, 'ADALET NÖBETİ'NE BAŞLAYACAK
Kaybolmasından itibaren Türkiye'nin gündemine oturan ve sürekli gündemde kalan Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. O süreçte Narin Güran'ın ismi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok park ve okula verildi. Güran ailesi, geçen günlerde yaptıkları yazılı açıklamayla, 21 Ağustos günü saat 11.00'da Tavşantepe Mahallesi'nde Narin'in mezarı başında 'adalet nöbeti'ne başlayarak, basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.