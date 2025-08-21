Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda; mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU

Oy çokluğu ile alınan karara mahkeme başkanı, gerekçelerini sıralayarak şerh koydu. Mahkeme başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, CEZALARIN ONANMASINI İSTEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Tebliğnamede; sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen müebbet hapis cezalarının onanması talep edildi. 'Suç delillerini yok etmek' suçundan ceza alan sanık Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın da hukuka uygun olduğu belirtilerek, bu kararın onanması istendi.