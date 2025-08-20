Aydın’da tartıştığı kadını bıçakladı: Şüpheli yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs ile bir kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K., yanında bulunan bıçakla kadını yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda M.K., Bey Camii önünde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

