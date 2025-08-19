Mersin'de karısının bıçakla yaraladığı kişi hastanede hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı karısının bıçakla yaraladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak'taki evde 4 Ağustos'ta tartıştığı karısı M. Başlı (24) tarafından bıçaklanan Ahmet Can Başlı (25), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başlı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M. Başlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.