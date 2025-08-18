Datça açıklarında yelkenliyle insan kaçakçılığı! 38 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Teknedeki 38 düzensiz göçmenden 10’u çocuktu.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:44

Edinilen bilgiye göre, bölgede bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Botları, hareket halindeki tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde, 28 yetişkin ve 10 çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmenler güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

