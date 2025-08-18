Aksaray’da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti

Aksaray’da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası sırasında 57 yaşındaki pilot Cengiz Kalyoncu, Hasan Dağı’ndan havalandıktan kısa süre sonra geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı Paraşüt Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta başlayan organizasyon için kente gelen Kalyoncu, uçuş sırasında henüz belirlenemeyen nedenlerle kontrolünü kaybederek düşüşe geçti.

Kalyoncu, Hürriyet Mahallesi küme evleri mevkisine düştü. Ağır yaralanan pilot, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme yapılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

