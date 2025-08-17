Siirt'te düğün dönüşü elim kaza! Çok sayıda yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Kilis köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, araçtaki S.B. (9), D.B. (11), K.K. (13), M.H.B. (13), B.K. (16), Yusuf O. (59), Emine K. (61), Abdülkerim K. (41), Abdulcelil K. (45), Perihan K. (61), Büşra K. (20), Türkan K. (49), İhsan C. (75), Mahbup C. (72) ve Saadet B. (39) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Minibüstekilerin, Siirt merkezde katıldıkları düğün sonrası Pervari'ye döndükleri öğrenildi.

