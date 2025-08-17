Edirne'de yıkık haldeki tarihi Çokalca Camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Edirne'de 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve Balkan Savaşları sırasında büyük oranda yıkılan Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:54

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bulunan ve günümüze yalnızca kalıntıları ulaşan tarihi Çokalca Camisi, restorasyonla yeniden hayat buluyor. 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin, Balkan Savaşları sırasında yıkıldığı biliniyor. Restorasyonun ardından caminin çevresinde düzenleme çalışmaları da yapılacak. Çeşmesi, sosyal alanları ve peyzajıyla birlikte Çokalca Camisi'nin hem mahalleye hem de Edirne'nin tarihi kimliğine değer katması planlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan proje kapsamında, yıkık halde bulunan caminin ihyası için restorasyon ekipleri sahada çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, "Çokalca Camisi, Edirne'nin köklü tarihini yansıtan önemli yapılardan biri. Amacımız şehrimizde yıkık veya yarım kalmış tarihi eser bırakmamak. Buradaki çalışmalar da bu hedefin bir parçası" dedi.

Caminin kısa sürede tamamlanarak yeniden Edirne'ye kazandırılacağını belirten Sezer, "Bu eser sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bizim kültürümüzü ve manevi değerlerimizi yansıtan önemli bir miras. Biz de çalışmaların sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.