Denizli Çameli'de Trap Atışları Yarışması geçekleştirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 6. gününde Çameli Avcılar Kulübü Trap Atışları ile başladı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 18:55

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, Atış Hakemi Özay Çelik tarafından verildi.

75 Metre tüfek atışlarında 1.Ekrem Uysal, 2.Gökhan Acar, 3.Oktay Erdoğan oldu. 50 Metre tüfek atışlarında 1. Yunus Akkan, 2. Ekrem Uysal, 3. Muhittin Saçkın oldu. 25 Metre tabanca atışlarında ise 1.Dağlı Kurt, 2.Uğur Balcı, 3.Yasin Atakan Kanut oldu.