Tekirdağ'da otomobilin yayalara çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin yaya geçidinde 2 kadına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:28

Paylaş



ABONE OL

B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN