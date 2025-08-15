Yaşam

Sinop'ta sezonun ilk palamudu yakalandı

Sinop'ta, gece saatlerinde açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarını avladı. Öte yandan bölge balıkçıları, Gerze açıklarında bu mevsimde görülen palamutların sezonun bereketli geçeceğinin işareti olduğunu belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin av yasağının 15 Ağustos'ta son bulacağı, 12 metrenin üzerindeki teknelerin ise 1 Eylül itibari ile denize açılabileceği duyurulmuştu. Tebliğ doğrultusunda Sinop'un Gerze ilçesindeki limandan gece saatlerinde küçük tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarını yakaladı.

Yakalanan palamutlar tezgahlardaki yerini aldı (AA)Yakalanan palamutlar tezgahlardaki yerini aldı (AA)

Amatör balıkçı Muhammed Çırak, teknesi ile denize açıldığını ve oltasına takılan palamutlardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bölge balıkçıları, Gerze açıklarında bu mevsimde görülen palamutların sezonun bereketli geçeceğinin işareti olduğunu belirtti.

