Rize'de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:04

Merkez Mahallesi'nde A.H'nin (36) kullandığı hafif ticari araç ile N.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.H, annesi Meryem H. (65) ile otomobilin sürücüsü Gürcistan uyruklu N.K, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Meryem H, kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavisi çevredeki hastanelerde devam ediyor.

