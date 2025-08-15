Jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı

Giriş Tarihi: 15.08.2025 12:06

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.Ç. (31) isimli şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.