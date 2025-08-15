Gıda zehirlemesi yaşayan 500 asker hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:36

Halep'te yaklaşık 500 asker gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı (AA)

CAN KAYBI YOK

Suriye Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Halep kırsalındaki gıda zehirlenmesi vakalarıyla ilgili olarak Halep Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olunduğu belirtildi. Açıklamada, tüm gıda zehirlenmesi vakalarının kontrol altında olduğu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarılarak, "Sağlık ekipleri, gerekli müdahaleyi yapmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, olayın kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldığını kaydetti.