Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, hayatını kaybetti. Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 19:47

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan: 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin.

