Suriye'de peş peş peşe yangınlar! Alevler Türkiye tarafına sıçradı

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ederken Lazkiye'de başlayan yangın Türkiye tarafına sıçradı. Yayladağı sınır hattında etkili olan yangını söndürmek için Türk ekiplerinin aralıksız müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 23:19

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 3 gün önce Lazkiye, Tartus ve Hama'da başlayan yangınlar yayılarak sürüyor. Hama'nın Gab Ovası'ndaki Tahuna, İnnab, Krum, Fakro, Tımmaze köylerinde yangın etkisini sürdürürken, Lazkiye'nin Keseb ilçesinde de yeni yangınlar çıktı.

Suriye Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, Lazkiye ve Hama'da çıkan yangınlara Suriye ordusunun desteğiyle 11 ayrı noktada müdahale edildiği bildirildi.

LAZKİYE'DE BAŞLAYAN YANGIN TÜRKİYE TARAFINA SIÇRADI

Keseb'in Nebeyin köyünde etkili olan yangının, Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Yayladağı sınır hattında etkili olan yangını söndürmek için Türk ekiplerinin aralıksız müdahalesi sürüyor.

Türkiye ve Suriye'de çıkan orman yangınlarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

