Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari için operasyon düzenlendi

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 03:31

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan aranması bulunan A.S., düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

