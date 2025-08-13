Balıkesir'deki orman yangını 2 eve sıçradı: Yavru kediler son anda kurtarıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Ferah mahallesinde bulunan 2 eve alevler sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlere müdahale ederken binada bulunan yavru kediler son anda kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 02:25

Ferah Mahallesi'nde, İbrahim Ç'ye ait tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daha sonra büyüyen alevler bitişikteki eve de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

Yangında, alevlerin arasında kalan yavru kediler de kurtarıldı.

