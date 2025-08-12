Zonguldak'ta kaçak kalkan avcılığına operasyon

Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:26

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, Kilimli Limanı'na yanaşan bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, yasa dışı avcılıktan elde edildiği belirlenen 114 kalkan balığı ile kaçak avcılıkta kullanılan 14 bin metre kalkan ağı tespit edildi.