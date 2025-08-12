Metro’da kadınların fotoğrafını çekti! Kanıtları yok etmek için telefonunu parçaladı

İstanbul Şişli’de metro seferi sırasında bir erkek yolcunun, kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiası gerginliğe yol açtı. Durumu fark eden bir kadın yolcu yüksek sesle tepki göstererek diğer yolcuları uyardı. Artan tepkiler üzerine iddiaları reddeden şahıs, elindeki telefonu ani bir hareketle parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimliği belirlenen D.K. (54) gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şişli'de gerçekleşen olay, metro seferi sırasında yaşandı. İddiaya göre, bir erkek yolcu çevresindeki kadınların gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

"FOTOĞRAF ÇEKMEDİM" SAVUNMASI

Kadının uyarısıyla birlikte diğer yolcuların da dikkatini çeken şahıs, iddiaları reddetti. "Fotoğraf çekmedim" diyen adam, bu sırada elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı.

O ANLAR KAMERADA

Metro içerisindeki gergin anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların tepkileri ve şahsın telefonu kırma anı yer aldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri inceleme başlattı. Kimliği tespit edilen D.K. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili inceleme sürerken, polis ekiplerinin metroda yaşanan gerginliğin detaylarını araştırdığı öğrenildi.

