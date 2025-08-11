Kurusıkı tabancayla büfe soygunu! 4 saatte yakalandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, kurusıkı tabancayla bir büfeyi soyan 19 yaşındaki A.Ö., polis ekiplerinin 4 saatlik operasyonuyla yakalandı.
Olay, Barbaros Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Büfeye giren A.Ö., bir süre raflardaki ürünleri inceledikten sonra tabancasını kasiyere doğrultarak kasadaki paraları istedi. Yaklaşık 5 bin lirayı alan şüpheli, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Kasiyerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Başlatılan çalışmalar sonucu A.Ö., adliye binası arkasında, soygunda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan A.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.