Kocaeli'de feci kaza! Sosyal medya fenomeni Narin TIR'ın altında kalarak can verdi

Giriş Tarihi: 11.08.2025 02:06

Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin 'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

Deniz Servan Narin (FOTO: DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.