Kocaeli'de feci kaza! Sosyal medya fenomeni Narin TIR'ın altında kalarak can verdi
Kocaeli'de akşam saatleri TEM Otoyolu'nda ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, TIR ile çarpıştı. Yaşanan kazada Narin olay yerinde ağır yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.