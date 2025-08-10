Malatya’da kan donduran olay! Yaşlı kadın evinde yarı çıplak halde ölü bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, evinde yarı çıplak halde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 01:54

Olay, gece yarısı Hacı Abdi Mahallesi Akbay Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Hüsniye İlhan'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camından içeri girerek kapıyı açtı. İçeride yapılan kontrolde, Hüsniye İlhan'ın yarı çıplak halde yerde hareketsiz yattığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

