Direksiyon başında 45 yıl sıfır ceza

İzmir'de 45 yıldır taksi şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Hüseyin Özden, meslek hayatı boyunca hiç trafik cezası almadan taksi şoförlüğü yaparak örnek oldu.

İzmir'de yaşayan ve 45 yıldır aktif olarak taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Özden, bugüne kadar hiçbir trafik kuralını ihlal etmeyerek ceza almadan mesleğini sürdürüyor. Trafik güvenliğine verdiği önem ve kurallara olan hassasiyetiyle dikkat çeken Özden, hem meslektaşlarına hem de genç sürücülere örnek oluyor. Özden'in bu örnek davranışı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından da takdirle karşılandı. Oda Başkanı Erkan Özkan, Hüseyin Özden'i çalıştığı taksi durağında ziyaret ederek kendisine çiçek ve plaket takdim etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, tüm Türkiye'ye örnek olan taksi şoförü Hüseyin Özden'i çalıştığı durakta ziyaret etti. Özden'e çiçek ve plaket de takdim eden Özkan, "Bizim mesleğimiz açısından da çok güzel ve herkese örnek olabilecek bir davranış sergilemiş Hüseyin Özden ağabeyimiz. Kendisi 45 yıldır bu mesleği icra ediyor. İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde, trafiğin en yoğun olduğu illerden birinde, 45 yıllık meslek hayatı içerisinde, hiçbir şekilde ticari taksi üzerinde bir cezayla karşılaşmamış. Trafik kurallarını harfi harfine uygulamış ve burada örnek bir davranış sergilemiş. Ben de mesleğimizde böyle bir arkadaşımızın, bir ağabeyimizin olduğunu duyunca, Altınordu Pazar Taksi Durağı'nda çalıştığını öğrendim. Bu yüzden kendisini burada ziyaret ederek, bu örnek davranışından dolayı mesleğimiz adına, İzmirli taksiciler adına bu güzel davranışı için kendisine teşekkür etmeye geldim. Bu hassasiyeti için önce şahsım adına, İzmir Şoförler ve Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve diğer meslektaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kendisine nazar değdirmeyiz. Buradan giderken de bir nazar boncuğu takarız. Dilerim bu cezasızlık durumunu mesleğinin sonuna kadar devam ettirir" dedi.



45 yıllık meslek hayatında tüm kurallara uyduğunu, disiplinli bir hayat yaşadığını söyleyen Hüseyin Özden, kılık kıyafetine de dikkat ettiğini belirterek bir gün bile sakal tıraşsız direksiyon başına geçmediğini dile getirdi. Oda Başkanı Erkan Özkan'ın da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Özden, "45 yıldır taksicilik yapıyorum. Önceden kendi aracım vardı, onu sattım ama mesleğe devam ediyorum. Bu süreçte ticari taksi kullanırken hiçbir trafik cezası almadım. Kurallara her zaman dikkat ettim. Genç arkadaşlarıma tavsiyem; kılık kıyafete özen göstersinler. Sakal, kişisel bakım, araç temizliği çok önemli. Direksiyonda düzgün otursunlar, kolu dışarı çıkarmasınlar. Aracın hem içi hem dışı temiz olmalı. En önemlisi de insanlara saygılı davransınlar; yaşlı, genç, çocuk fark etmez. Ben bir gün bile sakal tıraşı olmadan araca binmedim. Bu mahallede, çocuğundan büyüğüne herkes beni tanır. Yolcularım genelde memnun olur, teşekkür eder. Çevremde bu disiplinim bilinir. Yoğun trafikte yolcu indirip bindirmem. Müsait yerlere çekerek bu işi yaparım. Özellikle çocuklar için çok dikkatliyim. Daha önce gece çalışırdım. Şimdi sabah 05.30 - 06.00 gibi başlıyorum, öğlen 13.30 gibi bırakıyorum. Yaşlandık artık, zamanı gelince bırakacağız. Başta Erkan Özken Başkanımız ve Mehmet Başkanımız olmak üzere tüm oda yönetimine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.