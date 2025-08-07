Aydın’da üniversiteli genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 07.08.2025 05:39

Olay, gece saatlerinde Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarla, bölgede başından vurulmuş bir kadının olduğu bilgisi verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Teslime Hanedan olduğunu belirledi. Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. ise olay yerinde cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.