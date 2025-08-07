Aydın’da üniversiteli genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesi yakınlarındaki Kalfaköy Mahallesi'nde başından vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın erkek arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Olay, gece saatlerinde Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarla, bölgede başından vurulmuş bir kadının olduğu bilgisi verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Teslime Hanedan olduğunu belirledi. Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. ise olay yerinde cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
İlk bilgilere göre Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı E.F.'nin bölgeye bir ticari taksiyle geldiği öğrenildi. Aynı bölgeye 2'si kadın, 2'si erkek olmak üzere 4 kişinin daha geldiği, kısa süre sonra da silah sesinin duyulduğu bildirildi.
Genç kızın intihar mı ettiği, yoksa erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmazken, olay yerindeki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.