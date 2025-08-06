İstanbul Barosu'nun WhatsApp grubunda skandal mesaj! Tesettürlü hukukçuları hedef aldılar | KADEM'den tepki

Giriş Tarihi: 06.08.2025 22:32

Grupta yer alan mesajda , "O mahkeme duruşma salonunda tesettürlü, başörtülü hakim, savcı, avukat olmaz olmamalı… Eğer dersiniz ki ben inancım nedeniyle kapalıyım o zaman sizin o inancınız mesleğinizi yapmanıza da engeldir. Bu kadın inanç vb hakkı değildir. Laik cumhuriyet hukuku zorunluluğudur. (Bize burada ağır sağcı erkek takiyyesi yapmayın lütfen.) Artık asıl konularımıza dönelim lütfen." ifadeleri yer aldı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

KADEM'DEN SERT TEPKİ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) baronun WhatsApp grubunda yer alan skandal mesaja tepki gösterdi.

KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Whatsapp grubunda kullanılan, kadınların başörtülü olarak mesleğini icra etmesinin engellenmesine yönelik ifadeler, görevi hak savunuculuğu olması gereken kişilerin içinde bulunduğu ideoloji zehirlenmesinin en net göstergesi.

28 Şubat'ın bir zihniyet meselesi olduğu gerçeğini gösteren bu konuşmaların İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurumsal görüşü değil, nerede bulunduğunu anlamayan bir kişinin hezeyanı olmasını umuyoruz.

Bu vesileyle yeniden belirtmek isteriz ki; bireysel hak ve özgürlükleri yok sayan çağdışı anlayışların miadı dolmuştur. Kadınlar haklı mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımları koruyacak; hem inancının gereğini özgürce yerine getirecek hem de mesleklerini layığıyla icra etmeyi sürdürecekler."