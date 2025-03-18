Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği düştü

Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:58

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu.

Olay sonrası yaralanan vatandaşa çevredekiler müdahale etti. (DHA)

"ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun." dedi.