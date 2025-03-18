Yaşam

Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği düştü

İstanbul Bayrampaşa'da bir vatandaş kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına elektrik direği düştü. Feci olay sonrası vatandaşın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği düştü

Bayrampaşa'da kaldırımda yürüyen yayanın üzerine aydınlatma direği devrildi. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAFASINA ELEKTRİK DİREĞİ BÖYLE DEVRİLDİ

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu.

Elektrik direği vatandaşın kafasına böyle düştü. (DHA)Elektrik direği vatandaşın kafasına böyle düştü. (DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay anında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası yaralanan vatandaşa çevredekiler müdahale etti. (DHA)Olay sonrası yaralanan vatandaşa çevredekiler müdahale etti. (DHA)

"ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun." dedi.

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