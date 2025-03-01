Ankara'da araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, jandarma kontrol noktasında durdurulan bir araçta 2 kilogram metamfetamin bulundu. Suriye uyruklu sürücü M.K. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:57

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler Anadolu Otoyolu üzerinde uygulama yaparken, M.K. (36) yönetimindeki 45 ZB 2521 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, M.K.'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı tespit edildi.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, aracın döşemesinin altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., adliyeye sevk edilmek üzere işlemlerine devam ediliyor.

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